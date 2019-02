Karfreitag: "Da kracht es zwischen Blau und Schwarz"

SPÖ bringt Gesetzesantrag ein

Die SPÖ wird bei der Nationalratssitzung am Mittwoch einen Gesetzesantrag für einen freien Karfreitag einbringen. Dafür will der stellvertretende Klubobmann Jörg Leichtfried ( SPÖ) auch die anderen Oppositionsparteien gewinnen. Notfalls würde die SPÖ aber auch alleine gehen. Klar ist für Leichtfried, dass die Regierung beim Karfreitag einlenken müsse. Dieser müsse nach dem entsprechenden EuGH-Urteil zum Feiertag für alle werden. Was die Regierung bisher mit ihrem halben Feiertag vorgelegt habe, sei ein einziger Pfusch. So hätten etwa Teilzeitkräfte davon im Regelfall gar nichts.

Die Regierung möchte in der Karfreitags-Frage "so gut wie möglich bei der alten Regelung bleiben, aber ohne Diskriminierung". Das sagte Vizekanzler Heinz-Christian Strache ( FPÖ) am Rande einer Pressekonferenz am Dienstag. Näheres erläuterte er dazu nicht. Er gab der Arbeiterkammer (AK) die Schuld daran, dass die vorherige Lösung vom Europäischen Gerichtshof aufgehoben wurde. Diese habe die entsprechende Klage eines Nichtgläubigen unterstützt. "Wir haben das nicht verursacht", so Strache. Die Regierung werde aber nach einer Lösung suchen.