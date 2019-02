"Im Zentrum": Eine Karfreitags-Diskussion ohne Türkis und Blau

* Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends.*

Die ORF-Diskussion über die kürzlich präsentierte Karfreitagslösung am Sonntagabend fand ohne Beteiligung der Regierungsparteien oder ihr nahestehender Interessensgruppen statt. Ob es daran lag, dass die Diskussion nach 14 Uhr stattfand? Eher nein.

„Im Zentrum“-Moderatorin Claudia Reiterer mutmaßte, dass die Diskussion um den halben Feiertag auch regierungsintern „hohe Wellen schlagen“ dürfte. Jedenfalls sei der Einladung aus der Redaktion niemand aus ÖVP und FPÖ in Regierung und Parlament gefolgt.

Und so diskutierten für die Opposition SPÖ-Gewerkschafter Josef Muchitsch und der stellvertretende Neos-Bundesvorsitzende Sepp Schellhorn. Als Hotelier ist Schellhorn auch ein Vertreter der Wirtschaft, an dem Regierungskompromiss ließ er dennoch kein gutes Haar.

Als Vertreter der betroffenen Evangelischen Gemeinde war Bischof Michael Bünker geladen. Expertin Katharina Körber-Risak versuchte, etwas Licht ins Dunkel des österreichischen Arbeitsrechts zu bringen.

Für Aufsehen sorgt Bünker mit der Aussage, er habe den zuständigen Kultusminister Gernot Blümel kontaktiert, es sei aber bisher nicht zu einem Kontakt gekommen.

Der Umgang mit Minderheiten sei allerdings „ein Qualitätsmerkmal in einer Demokratie“, sagte Bünker. Er sehe die Religionsausübungsrechte durch die geplante Regelung eingeschränkt, weil der Karfreitag in der Evangelischen Kirche hauptsächlich am Vormittag gefeiert werde.

"Husch-Pfusch-Gesetz"

Muchitsch konterte ein Zitat von Gerald Loacker (Neos), wonach so eine Lösung auch Rot-Schwarz zusammenbekommen hätte: „Unter Rot-Schwarz wäre so ein Husch-Pfusch-Gesetz sicher nicht passiert, so etwas hätte es mit der SPÖ nicht gegeben.“

Durch die Abwesenheit von Türkis und Blau blieb ebenso unwidersprochen, dass die Regierung vom Europäischen Gerichtshof ( EuGH) einen „Elfmeter aufgelegt bekommen“ hat, den diese verschossen habe.

Ebenso, dass es nicht einmal ein halber Feiertag sei, weil der Tag keine 28 Stunden habe; dass 40 Prozent der Berufstätigen um diese Zeit am Karfreitag gar nicht mehr arbeiten würden; dass noch kein einziger Gesetzestext vorliege; dass im Sozialausschuss ein SPÖ-Antrag abgelehnt worden sei, der Antrag der Regierung hingegen keinen Inhalt gehabt hätte. Kurz vor der Nationalratssitzung werde man den Gesetzestext „auf den Tisch geknallt bekommen“, prognostizierte Muchitsch.