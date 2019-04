Kardinal Schönborn: „Religion ist nur in Freiheit möglich“

Aber wir waren bei den Flüchtlingen. Da wird ja unterteilt: Familien helfen, aber Fremden nicht.

Es gibt die Regel „ordo caritatis“ – auch Herr Strache hat sich einmal darauf bezogen – die Ordnung in der Liebe: Wer eine Familie hat, muss sich zuerst um diese kümmern, bevor er sich um den Nachbarn kümmert. Es ist richtig, dass eine Regierung zuerst auf die Menschen des Landes schauen muss. Aber: Wenn der Nachbar in Not ist, dann muss dem Nachbarn geholfen werden, auch wenn dafür die Familie einen Moment zu kurz kommt. Wenn das Haus des Nachbarn brennt, darf ich nicht sitzen bleiben und sagen, ich mach jetzt das Abendessen für meine Familie. Wenn Politiker sagen, wir können nicht die Not der ganzen Welt lösen, ist das eine Selbstverständlichkeit. Aber, und das ist schon eine Bitte und eine Mahnung an die jetzige Regierung: Wenn Menschen hier im Land sind, die um ihr Leben bangend geflüchtet sind, dann geht es nicht um die Frage, ob ich noch eine Million Menschen aufnehmen kann, sondern ob ich diesen Menschen hier gerecht werde. Da ist unsere immer wieder erhobene Forderung nach einer besseren Anwendung des humanitären Bleiberechtes, für Menschen, deren Abschiebung mit größter Wahrscheinlichkeit ein Zurückstoßen in eine vielleicht lebensbedrohliche Situation bedeutet. Frühere Regierungen haben das humanitäre Bleiberecht nicht so restriktiv angewendet.

Im Christentum ist klar, alle Menschen sind Kinder Gottes, es gibt keine Unterscheidung nach Herkunft oder Aussehen. In den sozialen Medien aber werden Menschen, die von woanders herkommen, die vielleicht auch anderen Glaubens sind, beschimpft und bedroht. „Gut, wenn die im Mittelmeer ersaufen“, das ist nur ein Beispiel, das ist doch besonders unchristlich.

Das ist das Unmenschlichste, und dann kann man nur sagen, Gott gebe dir, dass du nicht einmal in diese Gefahr kommst. Du kannst auch einmal in der Gefahr sein zu ertrinken, und dann wirst du froh sein, wenn jemand da ist und dich rettet. Da gibt es diese ganz einfache goldene Regel, die Jesus im Evangelium formuliert hat. Was ihr wollt, dass euch die anderen tun, das tut auch ihnen.