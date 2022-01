Spurlos dürfte der Zwist an Karas nicht vorüber gegangen sein. In seinem Video teilte er jedenfalls noch einmal unmissverständlich aus: Die handelnden Akteure hätten das Vertrauen in die Politik nachhaltig beschädigt. "Zu oft ging es in letzter Zeit um persönliche und parteipolitische Befindlichkeiten und Verfehlungen", sagt Karas, "zu selten wurde das Gemeinsame vor das Trennende gestellt."

Er sei bereits lange in der Politik und habe Höhen und Tiefen durchlebt, führt er weiter aus: „Ich sehe es jetzt als meine wichtigste Aufgabe an, diesen Graben, der uns trennt, zu überwinden.“ Er verstehe sich als Christdemokrat in der Mitte der Gesellschaft, „als Brückenbauer“. Diese Rolle möchte er in diesem Jahr auch nützen.

Präsidentschaftskandidatur?