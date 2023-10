Karas bleibt politisch aktiv: "Nicht gesagt, dass ich mich zurückziehe"

Eine mögliche Zusammenarbeit mit der FPÖ, die er in seiner Zeit in Straßburg als europafeindlich wahrgenommen habe, wäre aber für ihn ein Grund, die ÖVP bei der Nationalratswahl nicht mehr zu unterstützen. "Ich erwarte eine klare Abgrenzung zur FPÖ, sie ist für mich kein Regierungspartner", so Karas. Und weiter: "Ich werde bei der Nationalratswahl alles tun, um einen Regierungserfolg der FPÖ zu verhindern."

Will Karas Bundespräsident werden?

Und ob er für das Amt des Bundespräsidenten kandidieren wolle? Darauf gab Karas auch im ZiB-Studio keine klare Antwort, sagte nur: "Ich will weiterhin Verantwortung für Österreich wahrnehmen."