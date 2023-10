ÖVP-Parteirebell Othmar Karas: Kompromisslos für die europäische Sache

Einer von 14 Vizepräsidenten des EU-Parlaments war Karas bereits von 2012 bis 2014 sowie von 2019 bis 2022. In den beiden Europawahlen 2014 und 2019 trat er als Spitzenkandidat der ÖVP zur Europawahl an. In beiden Urnengängen konnte die ÖVP klar ihren ersten Platz verteidigen.

Karas wurde am 24. Dezember 1957 in Ybbs an der Donau als Sohn eines Bezirksschulinspektors und einer Volksschuldirektorin geboren. Der Niederösterreicher begann seine politische Laufbahn früh: Im Alter von 19 Jahren war er Obmann der ÖVP-nahen Schülerorganisation Union Höherer Schüler (UHS). Mit 22 holte ihn die Partei als politischen Referenten, und mit 24 war er Bundesobmann der Jungen ÖVP und Vizepräsident der Europäischen Union Junger Christdemokraten.