Warum weder Kickl noch Stocker vom Verhandlungstisch aufstehen

Mehr noch als die SPÖ hätte die FPÖ nun Anlass, ein Aufstehen der Türkisen vom Verhandlungstisch diesen unter die Nase zu reiben. Zumal die FPÖ der ÖVP bei ihrem letzten Angebot zur Aufteilung massiv entgegengekommen ist.

Damit ließe sich auch in einem möglichen baldigen Wahlkampf aus der Sicht der FPÖ gut arbeiten: "Kickl geht beim Scheitern der Verhandlungen als ,der, der seine Wahlversprechen, Glaubwürdigkeit und Inhalte über den Kanzlerposten gestellt hat" in die nächste Wahlauseinandersetzung. Er kann der VP vorhalten, was sie verhindert hat‘, schreibt der FPÖ-nahe Kommunikationsberater Heimo Lepuschitz auf X. Insofern hat auch die FPÖ trotz aller Verwerfungen keinerlei Grund, die Verhandlungen abzubrechen.