Kanzlerin Bierlein im Interview: Distanz zu „Altkanzler“ Kurz

Ein ungewöhnlicher Termin: Übergangskanzlerin Brigitte Bierlein empfängt Vertreter aller heimischen Print-Medien an einem Tag – zu jeweils einer Stunde in zwei Gruppen. Nicht im "Kreisky-Zimmer", das Sebastian Kurz bezogen hatte, sondern in dem helleren Raum, den Wolfgang Schüssel einst wählte. Dessen Nachfolger Alfred Gusenbauer, Werner Faymann und Christian Kern blieben dabei. Derzeit wirkt es provisorisch – ein schmaler Schreibtisch, ein Besprechungstisch, Blumensträuße und eine Lichtinstallation der österreichischen Künstlerin Brigitte Kowanz mit dem beziehungsvollen Titel "beyond words" (jenseits aller Worte, unbeschreiblich).

"Sie wissen, wir haben eine außergewöhnliche Situation. Wir sind keine Regierung in der üblichen Form weil wir das Mandat vom Herrn Bundespräsidenten haben, aber kein indirektes Mandat der Wählerinnen und Wähler", eröffnet Bierlein die Runde. Es gebe keine eigenen Regierungsvorlagen und nur Gesetze, bei denen es darum geht, "Schaden von der Republik abzuwenden". Auch Personalentscheidungen – bis auf den EU-Kommissar – überlasse man der nächsten Regierung, die "hoffentlich bald" gebildet werde. "Wir sind keine Politiker. Tagespolitik werden wir nicht kommentieren."