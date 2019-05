Jetzt wackelt der ÖVP-EU-Kommissar

Der Zusammenbruch der Bundesregierung hat einen weiteren, noch unbeachteten Kollateralschaden zu verzeichnen: Wie sieht Österreichs Part in Brüssel künftig aus? Wen soll die Politik nach Brüssel schicken, wen für die EU-Spitzenposten nominieren?

Bereits kommenden Dienstag, zwei Tage nach der EU-Wahl, findet am Abend ein Sondergipfel in Brüssel statt. Da geht es um die Frage der Besetzung der fünf Spitzenposten in Brüssel: Ratspräsident, Kommissionspräsident, Parlamentspräsident, Außenbeauftragter und Chef der Europäischen Zentralbank. Und demnächst geht es, wenn auch noch nicht beim Dienstag-Gipfel, um Österreichs nächsten EU-Kommissar.

Bisher war für die Österreicher alles klar: Die Bundesregierung, gestützt auf eine Mehrheit im Parlament, einigt sich auf einen Kandidaten für Brüssel. Und der Bundeskanzler holt sich dann grünes Licht für seinen Personal-Vorschlag vom Parlament: „Die Bundesregierung hat über die Vorschläge das Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des Nationalrates herzustellen“, heißt es in der Bundesverfassung (Art.23c).

Nun stellt die ÖVP aber von den 24 Mitgliedern des Hauptausschusses nur acht, FPÖ und SPÖ je sieben, Neos und „Jetzt“ je ein Mitglied.