Kanzler unter Verdacht: "Rechne mit einer Anklage"

Schmid war zum Untersuchungszeitraum Generalsekretär im Finanzministerium gewesen, Kurz Kanzler der türkis-blauen Koalition. Es geht um die Diskrepanz zwischen dem, was Kurz im U-Ausschuss über seine Involvierung in die Schmid-Bestellung aussagte und dem, was aus dem SMS-Verkehr zwischen Schmid und Kurz sowie Schmid und anderen Beteiligten hervorgeht. Gegenüber dem Ausschuss hat Kurz seine Rolle passiv dargestellt. Auf die Frage von SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer, ob Kurz „im Vorfeld“ in die Bestellung Schmids eingebunden war, antwortete Kurz: „Eingebunden im Sinne von informiert, ja.“ – „Kriegst eh alles was du willst“, sagte Kurz jedoch per SMS zu Schmid, als dieser ihn um bestimmte ÖBAG-Befugnisse bat. Das klingt nach einer aktiven Rolle von Kurz.