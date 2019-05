Kanzler-Sturz? SPÖ schwankt zwischen Rache und Besonnenheit

„Er wird wahrscheinlich am Montag aus seinem Driver Seat fliegen. Aber das hat er aus meiner Sicht auch verdient.“

Geht es um Bundeskanzler Sebastian Kurz, dann nimmt sich Georg Dornauer nicht zurück, im Gegenteil: Der Chef der Tiroler Sozialdemokraten hält ausnehmend wenig vom ÖVP-Boss. Und Dornauers Hoffnung, wonach der Regierungschef am Montag möglicherweise über ein Misstrauensvotum im Parlament stürzen könnte und dann nicht mehr Kanzler wäre, wird in der SPÖ von einer beträchtlichen Anzahl an Funktionären geteilt.

Seit dem Wochenende diskutiert die SPÖ intern darüber, wie man sich als größte Oppositionspartei in einer Regierungskrise richtig zu verhalten hat. Die Antwort darauf fällt den Genossen alles andere als leicht.

Das liegt daran, dass die Fragen, die es zu beantworten gilt, erstens schwierig, zweitens vielfach neu und drittens jedenfalls mit-entscheidend dafür sind, wie man bei der nahenden Nationalratswahl abschneiden wird.

Was sollen sie also am Montag tun, die SPÖ-Parlamentarier, wenn die Liste Jetzt versucht, den ÖVP-Chef per Misstrauensantrag zu stürzen? Sollen sie zustimmen, und das möglicherweise im Gleichklang mit den Freiheitlichen?

Was ist mit der staatspolitischen Verantwortung der SPÖ? Und vor allem: Was werden die Bürger zu all dem sagen?

Mit Stand Dienstag lassen sich in der Sozialdemokratie zumindest zwei Strömungen ausmachen: Die eine kann man die „Hauen-wir-ihn-raus“-Fraktion nennen. Ihr gehören neben Protagonisten wie dem erwähnten Tiroler Dornauer, weite Teile der mächtigen SPÖ Wien und der Steiermark sowie die zentralen Player in der Bundespartei – SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner und Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda – an.

Ihre Sicht auf die Dinge ist die: Sebastian Kurz muss weg und der Bundespräsident sollte nicht nur die Minister der Freiheitlichen, sondern besser gleich alle Regierungsmitglieder durch Experten ersetzen. „In seiner gesamten Amtszeit hat Sebastian Kurz die Opposition und die Sozialdemokratie ignoriert und uns mitten im Ibiza-Skandal unterstellt, wir würden hinter dem blamablen Video stecken. Ausgerechnet er, der zwei Regierungen gesprengt und zwei Nationalratswahlkämpfe zu verantworten hat, appelliert jetzt an die Staatsraison. Er hat offensichtlich Sorge um seinen Sessel“, sagt Drozda im Gespräch mit dem KURIER.