Kanzler Kurz: „Natürlich stehen wir vor Veränderungen“

Es wird genug Geld geben für die Integration von Menschen, die nicht deutsch können ?

Strache: Jeder, der seinen Beitrag leisten will sich zu integrieren, wird die volle Unterstützung erhalten. Wir haben nur aufgrund der aktuellen Berichte von AMS-Mitarbeitern wieder sichtbar bekommen, dass es manche gibt, die das gar nicht wollen. Die wollen die Angebote gar nicht annehmen, die auch gar nicht bereit sind deutsch zu lernen und daher auch gar nicht vermittelbar sind.

Kurz: Ein paar Worte zu Bildung und Integration. Zunächst einmal zur Integration. Auch wenn es da und dort propagiert wurde, es stimmt nicht, dass wir bei der Integration sparen. Wir haben ein ganz klares Ziel, nämlich dass diejenigen, die rechtmäßig in unserem Land leben, möglichst schnell die Sprache lernen, arbeiten gehen und hier ihren Beitrag leisten. Dabei sparen wir nicht. Wo wir sehr wohl sparen ist im Asylwesen und wir sparen auch im Bereich des AMS, wo es dort sinnvoll und richtig ist. Und zweitens zur Bildung: Ich habe tagfüllende Diskussionen erlebt über die Frage von Türschildern im Bildungsbereich, soll es die Gesamtschule geben oder nicht, wer ist zuständig für die Lehrer, ist das der Bund oder die Länder. Ich sage Ihnen, jeder, der Kinder hat, die in die Schule gehen, für den ist irrelevant, wie die Klasse heißt. Relevant ist: Fühlt sich das Kind dort wohl, sind die Lehrer gut ausgebildet, passen die Rahmenbedingungen und nehmen die Kinder was mit.

Aber die Länder streiten seit Jahrzehnten darum.

Kurz: Und diesen Streit werden wir nicht fortsetzen, der bringt nämlich nichts, sondern wir setzen in der Schulklasse an. Was muss sich in der Klasse ändern. Da haben wir große Meilensteine, die wir setzen wollen. Den ersten haben wir schon eingeleitet, Deutsch vor Schuleintritt, dass die Kinder erst in das Regelschulsystem starten, wenn sie ordentlich deutsch können und dass die Frühförderung ausgebaut wird, damit die Kinder in der Klasse auch wirklich dem Unterricht folgen können. Und das zweite ist eine Bildungspflicht, das heißt junge Menschen sollen die Schule erst verlassen dürfen, wenn sie die Grundfähigkeit in Lesen, Schreiben, Rechnen beherrschen, um am Arbeitsmarkt vermittelbar zu sein.

Aber das können ja nur Bundesregierung und Länder gemeinsam machen. Das ist ja im Gesundheitssystem auch so.

Kurz: Ja, aber gehen Sie mal in die Schulklassen und Sie werden sehen, was da los ist. Da sehen Sie, dass in Wien viele drin sitzen, die kein Wort Deutsch können. Dass Lehrer sich teilweise im Stich gelassen fühlen oder die Eltern nicht unterstützend tätig sind. Da muss man ansetzen.

Nächster Punkt: Flexibilisierung der Arbeitszeit

Strache: Es gibt die 40-Stunden-Woche, die bleibt gesetzlich aufrecht. Und die Flexibilisierung, ja die kommt. Und das ist ja ganz genau das, was sich die Betroffenen wünschen.

Ich möchte zu Europa kommen. Lega-Chef Salvini nannte den Euro eine „fehlgeleitete Währung“, Herr Vilimsky hat sich gefreut. Ich dachte, der Euro sei in der FPÖ nun unbestritten

Strache: Er ist ja auch unbestritten und er ist ja auch Realität. Auch wenn nicht alles rosig verläuft in der Europäischen Union und in der Eurozone. Salvini ist kritisch gegen gewisse Entwicklungen, umgekehrt wir Nettozahler sind ja auch kritisch gegenüber gewissen Entwicklungen, wenn es in Richtung einer Schuldenunion verläuft.

Immer wenn es um Russland geht, sagen Sie, Herr Strache, Sie wollen vermitteln, sind wir nicht Teil der EU-Familie?

Kurz: Wir sind ein selbstbewusster Mitgliedsstaat der Europäischen Union, wir haben dort die Möglichkeit, die europäische Linie mitzugestalten und wir haben natürlich, auf Grund unserer Neutralität und des historisch guten Kontakts nach Russland, mehr Möglichkeiten als manche andere. Das ist der Grund, warum sowohl die Außenministerin als auch ich im direkten Kontakt mit Russland stehen. Präsident Putin wird noch in diesem Jahr Österreich besuchen. Wir glauben fest daran, dass es neben der Notwendigkeit, Menschenrechtsverletzungen und Völkerrechtsverletzungen zu kritisieren als auch zu sanktionieren, es neben dieser Notwendigkeit auch den Dialog braucht

Strache: Wir haben einen grausamen zweiten Weltkrieg erlebt, und dann, und zwar mit Dankbarkeit, einen Staatsvertrag erhalten und ein Neutralitätsgesetz möglich gemacht bekommen, und ja, da waren unterschiedliche Staaten daran beteiligt, die uns das möglich gemacht haben, und die Neutralität ist uns ans Herz gewachsen. Ja, wir sind Teil der Europäischen Union, wo wir unseren Beitrag leisten, auch unsere Positionen und Vorstellungen haben und natürlich auch gewisse Entwicklungen kritisieren.

Thema BVT. Angeblich wurde Herr Preiszler eingesetzt, weil er überhaupt nichts mit dem BVT zu tun hat. Wusste Herr Kickl nicht, dass er lange in der Vorgängerorganisation tätig gewesen ist?

Strache: Die Staatsanwaltschaft hat, und das ist gut so, aufgrund konkreter Verdachtsmomente mit einem Richter die Entscheidung getroffen für eine Hausdurchsuchung. Das ist eine reine Frage der Staatsanwaltschaft und der Justiz.

Und dieser Herr Preiszler teilt auf Facebook rassistische Äußerungen von den Reichsbürgern und ist FPÖ Mitglied .

Kurz: Was das Innenministerium betrifft, ist jetzt sofort eine interne Prüfung eingeleitet worden. Aus meiner Sicht hat jede Form von Rassismus oder Antisemitismus in der Polizei und in jeder anderen Behörde keinen Platz. .

Strache: Gut, dass es überprüft wird und gut, dass die Likes, die 2015 gegeben worden sind, jetzt Thema sind, und von den vorigen Innenministern offenbar nicht zu einer Prüfung geführt haben. Ich möchte was zur Person Preiszler sagen, diese Persönlichkeit hat in seine Arbeit und in seiner Verantwortung für die Polizei und gerade für den Bereich der EGS in seiner Verantwortung seit 15 Jahren exzellent zusammengearbeitet. Zwanzigtausend Festnahmen sind das konkrete Ergebnis seiner Einsatzleistung, wenn es um den Kampf gegen Straßenkriminalität geht und da lasse ich nicht zu, dass man auf diese Art und Weise pauschal diffamierend über ihn richtet.

Sie haben auf Facebook auch eine sehr klare Stellungnahme abgegeben, und dann schreiben Leute dazu „Jetzt ist der Strache auch schon so“ .

Strache: Also wenn es darum geht, dass ein Verbrechen in der Menschheitsgeschichte stattgefunden hat, dann haben wir immer eine Verantwortung, ein Bewusstsein zu schaffen, dass so etwas nie wieder passieren kann. Die gleiche Verantwortung haben Sie und alle anderen.

Thema Rauchen. Wer trägt die Verantwortung dafür, dass mehr junge Leute rauchen werden aufgrund dieses Gesetzes?

Strache: Wir werden gerade im Jugendschutzbereich dafür Sorge tragen, dass es dort, wo es gescheit und vernünftig ist, in der Prävention angesetzt wird. Und wir bis zum 18 Lebensjahr den Jugendschutz optimieren. Weil jede Studie belegt, wenn man bis zum 18 Lebensjahr nicht begonnen hat zu Rauchen, man dann in Regel später auch nicht mehr anfängt.

Und der Passivraucher?

Strache: Der Passivraucher wird ja ausdrücklich geschützt. Sie haben selbst im geschätzten KURIER jetzt eine Umfrage veröffentlicht, die interessant war. 70 Prozent der Raucher sind gegen ein totales Rauchverbot in der Gastronomie und 55 Prozent der Nichtraucher lehnen es auch ab. Warum? Weil sie sagen, das ist eine gute Lösung

Herr Bundeskanzler, Sie hätten lieber eine andere Lösung.

Kurz: Natürlich, selbst als Nichtraucher und als einer, der grundsätzlich das volle Rauchverbot befürwortet und eine Sympathie hat, müssen sich bei Koalitionsverhandlungen immer beide Partner bewegen. Hätten wir mit einer anderen Partei Koalitionsverhandlungen geführt, hätten wir vielleicht über die Erbschaftssteuer oder die Gesamtschule diskutiert. Es gibt Bereiche, wo man Kompromisse eingehen muss.