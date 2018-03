Kanzler Kurz mit "Körberlgeld"-Vorwürfen konfrontiert

"Von PR-Bugdet oder gar Spielgeld kann keine Rede sein", sagte Straches Büro dem KURIER. "Das Ministerium hat in dieser Form zuvor nicht existiert und muss daher neu aufgestellt werden. Dadurch entstehen zusätzliche Kosten für EDV, die Anmietung von Räumlichkeiten bis hin zu Personal. In den 15 Millionen inkludiert sind Projekte wie das im Regierungsprogramm vorgesehene Sportmuseum."

Kritik von der Opposition

Kritik an den Sondermitteln in den Budgets von Kanzler Sebastian Kruz ( ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache haben SPÖ und NEOS geübt. "Kurz und Strache kratzen bei den Geringverdienern und bei der Mittelschicht das Geld zusammen, um ihre Wahlversprechen an Konzerne und Großspender einzulösen und bedienen sich selbst ungeniert am Steuergeld", meinte der geschäftsführende SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder.

Während im Budget die großen Zukunftsinvestitionen nicht zu finden seien, "gönnen sich die Regierungschefs extra Körberlgelder", empörte sich auch NEOS-Klubobmann Matthias Strolz. Er kritisierte zudem, dass die Regierung die versprochene Abschaffung der Kalten Progression auf das Ende der Legislaturperiode verschiebt. "Die Regierung will mit Einzelmaßnahmen Zuckerln an ihre Klientel ausschütten - nachhaltige Reformen liegen nicht in ihrem Interesse. Das ist also der neue Stil", so Strolz.