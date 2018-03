Im Detail: Das bringt das türkis-blaue Doppelbudget

Steuerreform Ähnlich wolkig verhält es sich derzeit noch im Steuerbereich: Klar ist, schon ab Jahresbeginn 2020 soll eine Steuerreform in Kraft treten, wo die Tarife in der Lohn- und Einkommensteuer sowie die Körperschaftssteuer für Kapitalgesellschaften sinken sollen. Derzeit sind dafür aber erst 3,5 Milliarden Euro eingepreist und die Regierung wird wohl auch die 1,5 Milliarden Euro Kosten des Familienbonus dazurechnen. Von den zweistelligen Milliarden-Volumina, die von ÖVP und FPÖ im Wahlkampf in Aussicht gestellt wurden, ist man damit noch meilenweit entfernt.

Kalte Progression Auch ist wieder nicht beschlossen worden, wann denn nun das Aus für die kalte Progression kommt. Diese schleichende jährliche Steuererhöhung spült allein heuer einen Betrag in der Größenordnung von 950 Millionen Euro in die Staatskasse. Den neuen Familienbonus zahlen sich die Steuerzahler damit nach zwei Jahren bereits selbst, haben Experten errechnet.

Verwaltung Sparen in der Verwaltung heißt u.a. Nicht-Nachbesetzen bei Pensionierungen. Weil Türkis-Blau aber so kräftig in die Sicherheit investiert, 2000 neue Polizisten aufnimmt und für weitere 2000 neue Ausbildungsplätze bietet, steigt in Summe sogar der Personalstand. Von den Nicht-Nachbesetzungen verschont bleibt das Militär und der Bildungsbereich, nicht aber die Justiz. Dort wird auch lautstark protestiert.

Bildung Schulen und Unis sind neben der Forschung zwei Zukunftsbereiche, in denen die Regierung die Ausgaben erhöht. Die Mittel für die Bildung steigen von 8,6 Milliarden Euro (2017) in Summe auf 9,5 Milliarden im Jahr 2022. Hauptgründe für das Plus sind höhere Lehrergehälter („neues Dienstrecht“) und das Anwachsen der Schülerzahlen nach der Migrationswelle.

Banken Löger sprach fast eineinhalb Stunden und sehr grundsätzlich über sein Zahlenwerk. Auffällig war unter anderem sein Lob für Vorgänger Hans Jörg Schelling. Er hat ihm das größte Problem abgenommen – die Bankenkrise in Österreich ist ausgestanden.