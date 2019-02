Kalina vs. Fußi: Rote Frontkämpfer im Twitter-Infight

Auf Twitter ging am Wochenende eine bemerkenswerte Kontroverse über die Bühne. Rudi Fußi konfrontierte Josef Kalina publikumswirksam mit einem Vorwurf, der vor allem in SPÖ-Kreisen Wellen schlug. Denn: Die beiden routinierten PR-Berater sind vorwiegend in roten Gefilden tätig.

Fußi schrieb am Samstag, Kalina - ehemaliger SPÖ-Bundesgeschäftsführer - arbeite für die FPÖ-Gesundheitsministerin Beate Hartiner-Klein als Mediencoach. Zugleich berate Kalinas PR-Agentur Unique Relations aber die SPÖ-dominierte Gewerkschaft bei ihrem Widerstand gegen die Sozialversicherungsreform der Bundesregierung. Unausgesprochener Nachsatz: Das passt nicht zusammen.