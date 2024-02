Kärntner LH Kaiser wünscht sich schwarz-rote Koalition im Bund

"Eine ÖVP-SPÖ-Koalition wäre gut. Kärnten könnte dafür Vorbild sein", sagte der Kärntner Landeshauptmann am Dienstag im Ö1-Morgenjournal. Peter Kaiser ist in der Landesregierung bereits in der dritten Koalition mit der ÖVP, insgesamt gibt es im südlichsten Bundesland schon seit 11 Jahren - mehr oder weniger - Einigkeit zwischen Schwarz und Rot.