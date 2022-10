Kärntner Gemeinde veröffentlichte Wahlergebnis zu früh

In der Kärntner Gemeinde Nötsch (Bezirk Villach-Land) ist das kommunale Ergebnis der Bundespräsidentschaftswahl am Sonntag zu früh, nämlich vor Wahlschluss um 17.00 Uhr, auf der Website veröffentlicht worden. Gerhard Jesernig, Leiter der Landeswahlbehörde, bestätigte am Montag auf APA-Anfrage entsprechende Medienberichte. In diesen erklärte man seitens der Gemeinde, dass ein technischer Fehler schuld an der vorzeitigen Veröffentlichung gewesen sei.

"Alle Gemeinden wurden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Ergebnisse erst nach Wahlschluss um 17.00 Uhr veröffentlicht werden dürfen", erklärte Jesernig. Er habe die Gemeinde Nötsch nun zu einer schriftlichen Stellungnahme aufgefordert. Abgesehen von diesem Fall seien in Kärnten keine Unregelmäßigkeiten gemeldet worden, sagte der Landeswahlleiter.