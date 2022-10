Bilanz der Beobachter: Wie Experten das Wahlergebnis beurteilen

Die FPÖ werde vom Wahlkampf profitieren. Denn der Wert der Kandidatur für alle außer Van der Bellen liege darin, „dass sie mit dem Wahlkampf und der medialen Berichterstattung darüber mehr oder minder kostengünstig bei einem breiteren Publikum bekannt wurden“, sagt Meinungsforscher Bachmayer. Damit konnten sie sich für eine nächste Wahl „warm laufen“.

Aber wer konnte wen mobilisieren?

Besonders gering schätzt Bachmayer die Wahlbeteiligung bei den Unter-30-Jährigen. Das liege daran, dass es eine „völlig spannungslose Wahl war“, die politisch uninteressierte Menschen nicht zum Mitmachen animieren konnte. Außerdem handelte es sich nicht um eine Nationalratswahl, „wo die Messer fliegen. Denn: Das Bundespräsidenten-Amt ist eher das Amt des Opapas bis Staatsnotar“, so Bachmayer. Zudem ist ein Amtsinhaber noch nie beim zweiten Wahlgang nicht klar erster geworden, ergänzt er.

Besonders bei dieser Wahl: Es habe keinen „klassischen Gendergap“, also Geschlechterunterschiede in der Wählerstruktur gegeben habe, so Hajek. Der erst 35-jährige Bierpartei-Chef Dominik Wlazny konnte besonders bei den Jungen punkten, „zumindest bei jenen, die an der Wahl teilgenommen haben. Denn die Jungen sind signifikant weniger zur Wahl gegangen als die Generation 60 plus, die zu rund 74 Prozent für Van der Bellen stimmten.“