Kärnten-Koalition: Riss geflickt, VP zahlt hohen Preis für wenig Macht

„Mir ist wichtig, dass der gesamte Parteivorstand den Beschluss mitträgt. Denn dort sitzt auch Ministerin Elisabeth Köstinger drinnen. Ich will keine Fernsteuerung aus Wien, das Vertrauen in die ÖVP ist getrübt“, sagte Kaiser. Der 34-jährige Gruber, der als Bürgermeister von Kappel zum designierten ÖVP-Chef aufgestiegen ist, kam Donnerstagmittag zum Anstandsbesuch in das Landeshauptmannbüro – in Begleitung von Benger, die gemeinsam den Koalitionsfrieden suchten. Türkis bot in Sachen Einstimmigkeitsprinzip eine temporäre Lösung an, Kaiser verlangte aber eine für die Legislaturperiode.

Auf Druck der Sozialpartner rang sich die Volkspartei am Abend zu einem „Ja“ durch. Das bedingt nun eine Änderung der Landesverfassung. Mit dem Aussetzen der Einstimmigkeitsklausel kann die Sozialdemokratie, die bereits die Schlüsselreferate Personal, Gesundheit, Soziales oder Finanzen für sich ausverhandelt hat, durch die Mehrheit von fünf zu zwei Regierungsmitgliedern sämtliche Beschlüsse durchwinken, ein Veto des Juniorpartners ist nicht möglich.

„Wir sehen diese Zusage als Vertrauensvorschuss gegenüber der SPÖ und gehen davon aus, dass er nicht missbraucht wird“, meinte Gruber. Kaiser sagte, auf seine nunmehrige Allmacht angesprochen: „Wir werden die Möglichkeit, Interessen im Alleingang durchzusetzen entweder überhaupt nicht, oder nur im Notfall nutzen – beispielsweise um ein Landesbudget umzusetzen, das sonst verhindert würde.“

Indes lichten sich die Schleier rund um den Benger-Rücktritt. ÖVP-Funktionäre berichten von parteiinternen Mobbing-Aktionen auf Facebook und in WhatsApp-Gruppen, bei denen Bengers Familie beleidigt worden wäre.