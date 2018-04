Neuer Kärntner ÖVP-Chef akzeptiert zwei von drei SPÖ-Forderungen

Der designierte Kärntner ÖVP-Obmann Martin Gruber hat Donnerstagmittag seinen Antrittsbesuch beim Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser ( SPÖ) absolviert. Bei dem Gespräch ging es vor allem um die Regierungskoalition und um die Bedingungen, welche die Kärntner SPÖ nach dem abrupten Abgang von Grubers Vorgänger Christian Benger stellt. Er müsse noch "Details klären", sagte Gruber nach dem Treffen.

Kaiser erklärte nach dem Gespräch, zu dem Gruber übrigens mit Benger erschienen war, er habe den Wechsel an der ÖVP-Spitze offiziell mitgeteilt bekommen, das Antrittsgespräch sei aber natürlich unter dem besonderen Aspekt gestanden, dass die SPÖ der ÖVP auch offiziell die Bedingungen übergeben habe. "Die Punkte zwei und drei wurden von der ÖVP vollinhaltlich akzeptiert", meinte Kaiser. Bezüglich der Aufhebung des Einstimmigkeitsprinzips in der Landesregierung habe es allerdings den Versuch gegeben, diese temporär zu beschränken. Kaiser: "Ich habe aber klar gemacht, dass diese Forderung eine conditio sine qua non ist." Er sei dabei auf ein "entsprechend verständnisvolles Vis-a-vis" getroffen.

Für 17:30 Uhr hat die Kärntner ÖVP kurzfristig zu einer Pressekonferenz mit Gruber geladen. Präsentiert werden "weitere Informationen zum Koalitionsabkommen mit der SPÖ Kärnten". Um 18 Uhr geben dann der Kärntner SPÖ-Chef Kaiser und SPÖ-Landesgeschäftsführer Daniel Fellner eine Pressekonferenz zum Thema "Aktuelle Entwicklungen in Bezug auf die Bildung einer Kärnten-Koalition".

Kaiser: Wiedererlangen von Vertrauen kann dauern

Zu den Versuchen einer zeitlichen Begrenzung meinte Kaiser, man befinde sich nicht in einem Urteilsverfahren, wo es eine Bewährungsfrist gebe. Das Wiedererlangen von einmal verspieltem Vertrauen könne deutlich länger dauern als das ursprüngliche Fassen des Vertrauens, so der Landeshauptmann. Auf die Frage, ob er sich Gruber als Regierungspartner vorstellen könne, sagte der Regierungschef, er könne mit jedem Partner innerhalb des Verfassungsbogens zusammenarbeiten. Gefragt, ob er optimistisch bezüglich einer Zustimmung der ÖVP zu den SPÖ-Forderungen sei, erklärte Kaiser: "Vernunft und Verantwortung müssten bei der ÖVP eine starke Schlagseite erzeugen, die diesmal nach links geht."