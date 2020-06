Beamte müssen Ideen für 25 % Einsparungen liefern

Wegen des Hypo-Milliardengrabes steht es um Kärntens Ruf derzeit nicht zum Besten. Allerdings leidet das Bundesland selbst am meisten unter dem Finanzdesaster der blau-orange geführten Vorgängerregierungen: Es steht auch ohne Hypo-Insolvenz am Abgrund.

Doch die Not hat auch ihr Gutes. Die neue Kärntner Regierung unter Landeshauptmann Peter Kaiser ( SPÖ) muss sehr erfinderisch sein, um das Land zu sanieren. Finanzchefin Gaby Schaunig hat sich einen Kunstgriff für eine nachhaltige Verwaltungsreform einfallen lassen, der auch im Bund als Beispiel dienen könnte. Sie hat alle Abteilungen in der Landesregierung angewiesen, Vorschläge für Einsparungen von satten 25 Prozent abzuliefern. Schaunig: "Alle Abteilungen müssen ihre Aufgaben durchforsten und auf Notwendigkeit prüfen. Sie müssen bis zum Sommer die Kürzung von Aufgaben vorschlagen in einem Ausmaß, als ob wir um 25 Prozent weniger Budget und Personal hätten."