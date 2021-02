Justizreform: ÖVP will Leaks aus Strafakten verbieten

Ob es am Mittwoch zu einer gemeinsamen Ministerratsvorlage kommt, ist mehr als ungewiss, selbst wenn die ÖVP Druck macht. Bei den Verhandlungen zwischen Justizministerium und Bundeskanzleramt kam man kaum einen Zentimeter weiter. Zu weit sind die Positionen von ÖVP und Grünen in der Frage, wie das Amt des Bundesstaatsanwaltes ausgestaltet sein und der Umbau der WKStA (der KURIER berichtete) bewerkstelligt werden soll, auseinander. Die erste Verhandlungsrunde am Montag blieb ergebnislos.

Die ÖVP pocht darauf, gleich ein ganzes Paket an Reformen (liegt dem KURIER vor) in Umsetzung zu bringen. Wobei einige Punkte von der ÖVP aufs Tapet gebracht werden, die die Rechte der Beschuldigten verbessern sowie komplexe Verfahren beschleunigen würden. Eine Reform, die vor allem Strafverteidiger freuen würde. Sie klagen seit vielen Jahren, dass vor allem bei Wirtschaftscausen die Verfahrensdauer überschießend ist – und damit Existenzen ruiniert werden.

Für die Grünen wiederum ist die Verknüpfung des Bundesstaatsanwalts mit der Sicherstellung eines fairen Verfahrens und der verstärkten Kontrolle der Staatsanwaltschaften kein gangbarer Weg. Eine derartige Reform suggeriere, dass die Kontrolle derzeit nicht funktioniere und dass momentan kein faires Verfahren sichergestellt sei, lautet das Gegenargument der Grünen.