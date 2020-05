Muss Strasser bald hier sitzen?

Es tut sich was in Österreich. Die Justiz nimmt ihre Verantwortung wahr“, sagt Walter Geyer, der die Korruptionsstaatsanwaltschaft aufgebaut, lange Jahre geleitet hat und eben in Pension gegangen ist. Die nicht rechtskräftigen vier Jahre Haft, die der einstige ÖVP-Innenminister und EU-Parlamentarier Ernst Strasser am Montag wegen Bestechlichkeit ausgefasst hat, hält Geyer für „kein übertrieben strenges Urteil“. Es sei viel mehr der „richtige Maßstab“ im Hinblick auf die kommenden Korruptionsprozesse gegen (Ex-)Politiker (siehe unten).

Der Generalprävention müsse in solchen Fällen – wie von Strassers Richter Georg Olschak explizit ausgesprochen – größeres Gewicht eingeräumt werden, weil die Politiker im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen. „Und wenn sie wo wirkt, dann dort“, sagt Geyer im Gespräch mit dem KURIER: „Milde ist bei kleineren Sünden angebracht, aber nicht hier.“