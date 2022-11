Justiz wirbt für "Karriere hinter Schloss und Riegel"

Nach der Polizei will nun auch die Justiz den akuten Personalmangel mit einer breit angelegten Werbekampagne bekämpfen. "Vor Ihnen liegt eine Karriere hinter Schloss und Riegel", heißt es etwa auf einem von mehreren Sujets, die sowohl auf Plakaten als auch online zu sehen sein werden. Ziel der Kampagne sei es, die verschiedenen Berufe in der Justiz noch bekannter zu machen, hieß es dazu am Freitag in einer Aussendung des Ministeriums.