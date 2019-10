Spesen-Affäre: Auch Philippa Strache im Fokus der Justiz

Teure Handtaschen, schöne Kleider – Philippa Strache bestreitet, sich ihren Lifestyle von der Partei ihres Ehemannes Heinz-Christian Strache finanziert haben zu lassen.

So leicht kann sich die Ehefrau des Ex-FPÖ-Chefs aber offenbar nicht aus der Affäre ziehen – die Staatsanwaltschaft soll die 31-Jährige auf die Liste der Beschuldigten in der Spesen-Causa gesetzt haben, berichtete die Krone.

Die Staatsanwaltschaft Wien bestätigt das am Samstag nicht. Erst am Montag will man weitere Informationen bekanntgeben.

Konnex zu Ibiza-Affäre

Die Causa ist – wie alle Ermittlungen rund um den Ex-FPÖ-Chef – Verschlusssache. Die Ermittlungen führt die sogenannte SOKO Ibiza im Bundeskriminalamt gebündelt, da es immer wieder Querverbindungen gibt. Zur Erinnerung: Ermittelt wird wegen der Erstellung des Ibiza-Videos, wegen möglicher illegaler Geldflüsse an parteinahe Vereine und zum mutmaßlichen blauen Postenschacher bei Casinos Austria.

Eine Querverbindung zwischen Spesen- und Ibiza-Causa gibt es etwa durch Oliver R., den ehemaligen Leibwächter von Heinz-Christian Strache, der bei der Polizei über dessen angebliches Spesenkonto ausgepackt hat. Er soll in engem Kontakt zu dem Wiener Anwalt stehen, der im Sommer 2017 die Ibiza-Lockvögel vermittelt haben soll.

Oliver R. wurde vor knapp drei Wochen kurzfristig festgenommen, zudem gilt die ehemalige Büroleiterin Straches als Beschuldigte – und nun offenbar auch Philippa Strache.

Dass sich die SOKO-Ermittler für die Ehefrau interessieren, ist naheliegend – sollte Heinz-Christian Strache tatsächlich Parteigeld veruntreut und Rechnungen gefälscht haben, wie ihm vorgeworfen wird, könnte sie Nutznießerin bzw. zumindest Mitwisserin gewesen sein. Ihr könnte dann Beitragstäterschaft zur Untreue vorgeworfen werden.

Auf Untreue stehen bis zu drei Jahre Haft, wenn die Schadenssumme 5.000 Euro übersteigt.