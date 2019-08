Justiz: „Ganz entkommt man der Politik nie“

Schon die Tatsache, dass die Strafverfolgung überhaupt an die Ressortspitze gebunden ist und die Staatsanwaltschaften nicht (wie Gerichte) nach außen völlig weisungsfrei sind, sorgt immer wieder für Kritik. Österreich ist eines der wenigen Länder in der EU, in denen das so ist.

Der Weisungsrat scheine sich in der Praxis bewährt zu haben, sei aber nur eine halbe Lösung, sagt Verfassungsexperte Bernd-Christian Funk. „Sein Rat ist für den Minister nicht bindend. Entscheidet er anders, muss er aber das Parlament informieren.“ Diese Transparenz sei entscheidend.

Funk hält eine „ Bundesanwaltschaft“ als neue Weisungsspitze für die langfristig beste Lösung. Nach Idee der Neos wäre diese nur dem Parlament verpflichtet. Fraglich ist, wer dieses Gremium bestellt. Der Nationalrat? Auch da gibt es verschieden starke politische Kräfte. „Ganz wird man der Politik nie entkommen“, sagt mit Heinz Mayer ein anderer Verfassungsjurist. Auch er würde diese Lösung der derzeitigen Situation vorziehen.