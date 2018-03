Justiz-Einsparungen: Strache rüffelt Moser

Es ist nicht das erste Mal, dass Strache scharf auf Moser schießt. Schon vor einigen Tagen ging der FPÖ-Chef den ehemaligen Rechnungshofdirektor, der ja bis 2003 FPÖ-Klubdirektor war und mittlerweile nicht mehr so hoch in der Gunst der Blauen steht, wegen der Justiz-Einsparungen scharf an: „Er ist jahrelang im Rechnungshof gesessen, er wird schon wissen, was notwendig ist“, sagte er da am Rande einer Pressekonferenz. Die knappe Reaktion aus Mosers Büro damals: Er spielte den Ball schlicht an Strache retour. Für den Stellenplan im öffentlichen Dienst sei nicht das Justizressort zuständig - sondern der FPÖ-Chef in seiner Funktion als Beamten-Minister.