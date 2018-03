Spardruck: Richterchefs nehmen Kanzler Kurz in die Pflicht

Wenn sich die Präsidenten aller vier Oberlandesgerichte ( OLG) zusammentun, um öffentlich die Regierung zu rügen, muss etwas Gravierendes vorgefallen sein. "Wir sind keine Politiker", schickt der Präsident des Wiener OLG Gerhard Jelinek voraus. "Wir sehen uns als Manager, wir arbeiten mit den Mitteln, die wir bekommen." Angesichts der „unverantwortlichen Sparpolitik“, die sich bei der Justiz abzeichnet, sei ein Aufschrei in dieser Form aber nötig, erklärten die „Justiz-Manager“ am Donnerstag.

Worum geht’s? Das Justiz-Ressort hat heuer 1,58 Milliarden Euro zur Verfügung, da aber Bereiche wie die Datenschutzbehörde dazugekommen sind, wird umgeschichtet und bei den Gerichten gekürzt. In der Verwaltung bzw. in den Kanzleien (bis 2019 rund 200 Stellen) ist die Justiz das seit den 1990er-Jahren gewohnt, erstmals werden heuer aber auch Richter- und Staatsanwaltsposten gestrichen, 42 an der Zahl. Aktuell stehen 60 Richteramtsanwärter mit abgeschlossener Ausbildung am Abstellgleis, bei Pensionierungen wird seltener nachbesetzt.

Die Folgen des Sparkurses? „Dramatisch“, sagt die Linzer OLG-Präsidentin Katharina Lehmayer: Verfahren werden sich „zwangsläufig“ verzögern, die Qualität der Urteile werde leiden. Und: „Es bleibt weniger Zeit für die Anliegen der Bürger.“

Die Sparpläne sind für die OLG-Präsidenten auch deshalb so irritierend, weil die Gerichte bei jährlich 2,8 Millionen Erledigungen durch Gerichtsgebühren mehr erwirtschaften als sie ausgeben: Einnahmen von 1,26 Milliarden Euro stehen Ausgaben von 812 Millionen Euro gegenüber, rechnet der Innsbrucker OLG-Chef Klaus Schröder vor.

„Man könnte den Verdacht bekommen“, sagt er, „dass versucht wird, eine Justiz an die Kandare zu nehmen, die eben nicht dem politischen Einfluss von Regierung oder Parteien unterstellbar ist.“