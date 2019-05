Justiz brutal: "Heimlicher Justizminister" unter Beschuss

Auslöser für das Kräftemessen im Justizressort war die großteils als rechtswidrig aufgehobene BVT-Razzia, die von der Korruptionsstaatsanwaltschaft angeordnet wurde .

Pilnacek kritisierte das Vorgehen seiner Staatsanwälte. Justizminister Moser kündigte Änderungen in den Abläufen an, damit sich so ein Fall nicht wiederhole könne. Überlegenswert sei etwa, dass Korruptionsstaatsanwaltschaft und Oberstaatsanwaltschaft gemeinsam Entscheidungen treffen. „Pilnacek will die BVT-Hausdurchsuchung dafür nützen, um ein Weisungsrecht bei der WKStA zu bekommen“, sagt SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim. Und auch die Neos.

Den Ankündigungen folgten auch Taten: Die Oberstaatsanwaltschaft hat als Konsequenz aus der Affäre um das Bundesamt für Verfassungsschutz per Erlass die Berichtspflichten verschärft. Seit Anfang des Jahres muss die WKStA die Oberbehörde mindestens drei Werktage vor einem geplanten „bedeutenden Verfahrensschritt“ informieren.

Für die Korruptionsstaatsanwaltschaft, die vor zehn Jahren gegründet wurde und sich als Elite in der Justiz sieht, ein Affront. Allen voran WKStA-Chefin Ilse Vrabl-Sanda ist seit Längerem im Clinch mit Pilnacek. „Die werden keine Freunde mehr“, so ein SPÖ-Abgeordneter. Die Informationspflicht im Vorhinein stehe im „eklatanten Widerspruch“ zu der Prämisse, mit der die Korruptionsstaatsanwaltschaft eingerichtet worden sei, lautet die Position von Vrabl-Sanda.

Pilz hat weitere Beweise, die Pilnacek in den Verdacht des Amtsmissbrauchs bringen. Es geht um die Weisung, wonach Eurofighter-Akten zum Schutz der nationalen Sicherheit geheim zu halten seien. Pilnacek soll das Schreiben selbst an Medien gespielt haben.