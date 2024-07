Junge ÖVP startet mit Tiger-Kuh-Mischling ihre Sommertour

Ein Blickfang ist es auf jeden Fall, das neue Testimonial der Jungen ÖVP: Eine Kuh mit Tigerfell und -kopf, dazu der Slogan "Mu(h)tiger in die neuen Zeiten".

"Natürlich soll er Aufmerksamkeit erzeugen", so JVP-Generalsekretär Dominik Berger zum Start der Sommertour am Mittwoch. Zudem verbinde der "Mu(h)tiger" mit seiner Optik, was er JVP wichtig sei, nämlich "Bewährtes und Unkonventionelles".