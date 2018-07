Juncker kanzelte Kurz vor Kameras als "großspurig" ab

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) schätzt den großen Auftritt auf internationaler Bühne. Dort, wo nicht derbe Parlamentszwischenrufe stattfinden, sondern üblicherweise gepflegte Diplomatie herrscht. Der eben erst begonnene EU-Ratsvorsitz Österreichs könnte dafür eine blendende Gelegenheit bieten. Noch dazu konstatierte Kurz soeben eine "Trendwende" in der europäischen Asylpolitik hin zu mehr Außengrenzschutz - ganz im Sinne des von ihm ausgegebenen Mottos für die Ratspräsidentschaft: "Ein Europa, das schützt."

Bei einem gemeinsamen Auftritt mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude-Juncker in Wien setzte es aber einen kleinen Dämpfer, der nach der Liveübertragung im ORF weitgehend unbemerkt blieb. Erst durch eine Erwähnung in den Nachrichten des Privatsenders ATV wurde ein markiger Sager des Luxemburgers in Richtung Kurz mit etwas Verspätung zum Internet-Phänomen.