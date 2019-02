Jüdische Gemeinde bleibt bei Boykott der FPÖ

Keine Normalität

Juden könnten heute in Österreich unbehelligt und in Frieden leben. "Mit einer Einschränkung", so Deutsch. "Wenn wir unsere Kinder in jüdische Schulen schicken, muss dort ein großes Sicherheitsaufgebot sein. Wenn wir in unsere Synagogen gehen, detto. Als Präsident der Kultusgemeinde muss ich optimistisch, aber auch realistisch sein, Träumen und eine Vision darf ich schon haben: Normalität kann erst eintreten, wenn wir in eine Synagoge gehen können, so wie Katholiken in eine Kirche gehen, ohne gecheckt zu werden wie am Flughafen. Sicherheit ist nie hundertprozentig gewährleistet, aber im Prinzip sollte man in eine jüdische Schule gehen können, ohne ein Riesensicherheitsaufgebot. Das wäre Normalität."

Normalität wäre laut Deutsch auch, "dass eine Partei mit antisemitischen Wurzeln nicht einer Regierung angehört. Ich habe immer gesagt, dass ich gegen eine Regierungsbeteiligung der FPÖ bin. Ich habe das vorher gesagt, ich habe das nachher gesagt. Da hat sich nichts geändert, weil sich die FPÖ nicht geändert hat." Dass die FPÖ nach der EU-Wahl ein Bündnis mit der AfD und der Le Pen-Partei plant, betrachtet Deutsch mit Sorge. "Aber ich lasse mir Österreich nicht auf die FPÖ reduzieren."