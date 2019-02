VdB in Israel: „Österreich ist Freund Israels und Palästinas“

Das Wetter spielt mit, die Musikkapelle nicht. Jedenfalls nicht so, wie sie soll. Die österreichische Bundeshymne erklingt zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden für den Bundespräsidenten. Diesmal nicht in Jerusalem, der „Hauptstadt Israels“, wie Präsident Reuven Rivlin am Montag betonte, sondern in der Westbank. Am Amtssitz des palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas sind schiefe, laute Töne zu hören, die an Österreichs Hymne erinnern. Van der Bellen wird sich wenig später, nach seinem Gespräch mit Abbas, an seinen ersten Besuch in Ramallah 2001 erinnern. Und an den einstigen PLO-Chef Yassir Arafat, an dessen Grab er einen Kranz niederlegen wird – so wie er tags zuvor Theodor Herzl mittels Kranzniederlegung gedachte.