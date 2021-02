Judith Kohlenberger: Wir, die anderen und der Konflikt als Chance

Durch das Ausstreiten von Konflikten könnten sich die Grenzen von Gemeinschaften allerdings ausdehnen. Als Beispiel dafür nennt Kohlenberger in ihrem Buch die Frage „Gehört der Islam zu Österreich?“. Noch vor einigen Jahren sei das undenkbar gewesen, stehe heute aber sehr wohl zur Debatte. Die Grenze dessen, was wir als „Wir Österreicher“ definieren, habe sich erweitert.



Wem das nicht recht ist, dem hält Kohlenberger eine Lektion aus der Wirtschaft entgegen. Hier sei längst erforscht: Je diverser Teams sind, umso besser arbeiten Unternehmen. Und so sei es auch in einer Gesellschaft. Wenn das „Wir“ größer und inklusiver werde, profitieren alle. Nicht nur jene, die neu in die Gemeinschaft aufgenommen werden, sondern auch jene, die schon zuvor Teil davon waren.