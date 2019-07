Journalisten in der Politik: Happy End ist die Ausnahme

Sie ist bei Weitem nicht die Erste, die vom Journalismus in die Politik wechselt. Aber sie ist die Erste in diesem Nationalratswahlkampf, die den Sprung auf die andere Seite wagt: Sibylle Hamann, Journalistin bei Falter, Presse, früher Kurier und Profil, begibt sich in die politische Arena.

„Gibt es bei den Grünen so etwas wie eine Message Control?“, fragt sie Werner Kogler, der als Beobachter an der Seite steht, während sie sich am Dienstag im Volksgartenpavillon der Öffentlichkeit vorstellt. Die neue Rolle ist für die 52-jährige Journalistin gewöhnungsbedürftig.

Ihre Teenager-Kinder engagieren sich in der „Fridays for Future“-Bewegung, aber Hamanns eigene Aktivistinnenzeit liegt schon etwas länger zurück: „Mit 18 habe ich mein Zelt in der Hainburger Au aufgeschlagen. Jetzt fangen wir wieder von vorne an“, meint sie mit Verweis auf die Grünen, die das Parlament neu erobern müssen.

Die Mischung aus „neuen und bewährten Kräften“, mit der Parteichef Werner Kogler in den Nationalratswahlkampf ziehen will, muss am kommenden Samstag erst einmal vom Bundeskongress der Grünen gewählt werden. Die grünen Funktionäre hatten mit Quereinsteigern und Individualisten zuletzt wenig Freude.