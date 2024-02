Der deftige Heringsschmaus der Politik am Aschermittwoch

Eigentlich markiert der Aschermittwoch ja eine scharfe Zäsur: Mit ihm beginnt - nach dem Faschingsdienstag - die 40-tägige (ohne Sonntage) Fastenzeit, auch österliche Bußzeit genannt. Aber andererseits haben Büttenreden und Bußpredigten vieles gemeinsam: nämlich anderen - insbesondere den Mächtigen und Herrschenden - einen Spiegel vorzuhalten. Von daher erklärt sich letztlich auch die Tradition des Politischen Aschermittwochs, also der volkstümlichen Politikerauftritte an diesem Tag.

"Saustall ohnegleichen"

Strauß prägte den Charakter der polternden politischen Tour d'horizon mit Seitenhieben auf politische Gegner bzw. auch die Bundespolitik. Ein leitendes Motiv: "das eklatante Versagen derer, die ausgezogen waren, Deutschland zu reformieren, und einen Saustall ohnegleichen angerichtet haben" (1975).

"Dreck am Stecken"

In Österreich griff Jörg Haider diese Tradition auf. 1992 fand der erste Politische Aschermittwoch der FPÖ in der Jahnturnhalle in Ried im Innkreis (OÖ) statt. In Erinnerung blieb insbesondere eine skandalträchtig-platte Aussage, die seinerzeit für entsprechend heftige Empörung sorgte: "Ich verstehe überhaupt nicht, wie einer, der Ariel heißt, so viel Dreck am Stecken haben kann." Mit dieser Anspielung auf eine bekannte Waschmittelmarke attackierte Haider 2001 den damaligen Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde Wien, Ariel Muzicant, einen deklarierten Gegner Haiders.

Haiders Nachfolger hielten an dem Ritual fest - von Heinz-Christian Strache über Norbert Hofer bis Herbert Kickl. Bei Hofer 2021 ging es allerdings deutlich anders zu - statt markiger Sprüche gab es in der Jahnhalle ein moderiertes Gespräch zwischen Hofer und dem FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner.