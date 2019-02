„Jetzt Millionärssteuer für Pflege“

Teiber sagt: „Jetzt wäre der beste Zeitpunkt für eine Erbschafts- und Vermögenssteuer, idealerweise zweckgewidmet für die Pflege. Das ist für mich eine Frage der Gerechtigkeit. Der hohe Finanzierungs- und Personalbedarf kann ja nicht wieder nur von den Arbeitnehmern und ihren Steuern und Abgaben getragen werden. Auch die großen Vermögen müssen ihren Beitrag leisten.“

Aus demselben Grund lehnt die Nachfolgerin von ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian an der GPA-Spitze eine gesetzliche Pflegeversicherung ab. „Das individuelle Pflege-Risiko muss möglichst minimiert und von der Allgemeinheit getragen werden; also nicht wieder nur aus den Beiträgen der Arbeitnehmer finanziert werden, sondern aus dem allgemeinen Steuertopf mitsamt dem Beitrag der Millionäre.“

Insgesamt sieht die Spitzengewerkschafterin einen „riesigen Personalbedarf“ im Pflegebereich, der längst in die Tausende gehe. Allein beim Hilfswerk gibt es derzeit 500 offene Stellen, ist von dort zu hören. An oberster Stelle müssten aber bessere Arbeitsbedingungen stehen, ist Teiber nach vielen Gesprächen mit Branchenvertretern überzeugt: „ Pflege und Sozialarbeit ist emotionale Schwerstarbeit. Die Mitarbeiterinnen brauchen längere Erholungsphasen, sonst halten die Wenigsten den Job auf Dauer durch.“

Ein „Riesenproblem“ seien in der Praxis die sogenannten „geteilten Dienste“ in der mobilen Pflege. Die Beschäftigten hätten dabei mit Pausenunterbrechungen mehrere Klienten stundenweise zu betreuen, der ganze Tag sei also mit Arbeit vollgestopft. Dennoch seien die Pflegekräfte meist nur in Teilzeit beschäftigt und entsprechend gering bezahlt. Teiber will hier Gehalts-Zuschläge für die Pflegenden und insgesamt „Qualitätsverbesserungen in der Arbeitszeitgestaltung“ erreichen.