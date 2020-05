Jeb Bush streut Berlin Rosen

Mit nicht geringer Spannung erwartete am Dienstag das politische Berlin Jeb Bush zu einem Kurzbesuch. Der Favorit im Kampf um den republikanischen Präsidentschaftsbewerber für 2016 wurde denn auch kräftig hofiert – und bewacht.

Offiziell Privatmann, traf er die zwei wichtigsten Minister im Kabinett Merkel, Finanzminister Wolfgang Schäuble ( CDU) und Außenminister Frank-Walter Steinmeier ( SPD), zu Terminen in ihren Büros. Höhepunkt des Besuchs war Bushs Rede am Abend vor der Jahrestagung des CDU- Wirtschaftsrats: Da erwartete man eine Darlegung seiner bisher eher vagen außenpolitischen Vorstellungen, insbesondere zu Europa und Deutschland.

Der mit 62 Jahren Jüngste der Bush-Brüder hat nach Medieneinschätzung derzeit die besten Chancen, der republikanische Herausforderer für das nächste Rennen um das Weiße Haus zu werden. In Washington erwartet man die Bekanntgabe seiner Kandidatur für kommenden Montag voraussichtlich in Miami, Florida, dessen Gouverneur er lange war. Wohl auch dafür wollte er noch schnell auf einer kleinen Europa-Reise mit Stationen in Berlin und osteuropäischen Hauptstädten sein außenpolitisches Profil schärfen.