Generalstreik als matte Machtprobe

Così non va", "so geht es nicht" – unter diesem Motto hatten Italiens linke Gewerkschaften für Freitag zum Generalstreik ausgerufen. Es war eine Machtprobe mit der Regierung Renzi und ihrer Reformpolitik. Denn die, so die Ansicht der Arbeitnehmervertreter, breche mit Grundprinzipien des Sozialstaates.

Im Brennpunkt der Proteste steht die Reform des Arbeitsmarktes, die der sozialistische Premier vor einer Woche durchs Parlament gebracht und dabei die Gewerkschaften links liegen gelassen hat. Wichtigster Punkt ist eine Aufweichung des in Italien traditionell besonders rigiden Kündigungsschutzes. In Betrieben mit mehr als 15 Mitarbeitern sind diese quasi unkündbar. Renzi hat seit seinem Amtsantritt deutlich gemacht, dass diese Regelung für einen modernen Arbeitsmarkt nicht tragbar sei: "Als würde man versuchen, in eine Digitalkamera eine Filmrolle einzulegen..."