Israel-Minister: „Beziehungen zu Österreich so gut wie nie“

Als israelischer Diaspora-Minister ist er zuständig für Juden in aller Welt, und als solcher lobte Nachman Shai bei seinem Wien-Besuch die aktuellen Beziehungen zu Österreich über den grünen Klee: „Die haben ein sehr stabiles Fundament und waren noch nie so gut wie derzeit“, sagte er im KURIER-Interview, „das hat einerseits damit zu tun, dass es jetzt eine neue Generation gibt, die sich nicht als Opfer (von Nazi-Deutschland) sieht, sondern Verantwortung übernimmt, und andererseits erntet man nun die Früchte der Erziehungsarbeit, in die viel investiert wurde.“

Zugleich aber ortet der 74-Jährige einen starken Anstieg des Antisemitismus in Europa, auch in Österreich – wobei die Bundesregierung dagegenhalte. Wichtig in diesem Zusammenhang seien Aufklärung, strenge Gesetze und ein strikter Vollzug derer sowie ein kritischer Blick auf die sozialen Medien, wo sich Antisemitismus massiv verbreite, „und niemand will dafür die Verantwortung übernehmen“, so der Minister, der anlässlich der Eröffnung der Shoah-Gedenkstätte vor der Nationalbank in Wien weilte.