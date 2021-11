Nach 18 Monaten: Israel öffnet seine Grenzen für Touristen

Von offenen Grenzen kann man auch jetzt noch nicht sprechen. Die Einreisemodalitäten sind alles andere als einfach: Nur Touristen, die geimpft sind oder genesen sind, dürfen Israel besuchen. Wenn die Impfung länger als 180 Tage zurückliegt, benötigt man eine dritte Impfung, sonst wird die Einreise verweigert. Direkt am Flughafen wird verpflichtend ein PCR-Test durchgeführt, danach müssen sich die Touristen für acht Stunden in Quarantäne im Hotelzimmer begeben, bis der Test ausgewertet ist.

Drei Jahre Einreiseverbot

Bei Missachtung der Quarantäne drohen hohe Geldstrafen und eine dreijährige Einreisesperre für Israel. „Politisch stehen hier sämtliche Parteien - auch die Vertreter der Ultraorthodoxen - hinter dem Maßnahmenpaket. Diskutiert wird hier nur über den Zeitpunkt, wann welche Maßnahme eingesetzt wird“, erzählt Hannah Liko, Österreichs Botschafterin in Israel. Von Zutrittsgenehmigungen mit Tests haben die Israelis noch nie viel gehalten. „Sie vertrauen den Tests nicht. Auch nicht den PCR-Tests“, schildert Liko. Daher galt hier stets strikt die 2-G-Regel.

Rund 60 Prozent geimpft

Seit Pandemiebeginn wird Israel weltweit als eine Art „Labor“ für den Umgang mit dem Covid-19-Virus angesehen. Bei allen Maßnahmen waren die Israelis Vorreiter - und Impfweltmeister. Die vierte Welle, in der Österreich gerade steckt, ist in Israel schon fast vorbei. Gestern gab es 458 Infektionen. Ende August schossen auch hier die Infektionszahlen in die Höhe - da lag der Wert noch bei rund 10.000 Infizierten pro Tag, so wie derzeit in Österreich.

„Vielleicht kam die vierte Welle in Israel früher, weil im Februar und März ein Großteil der Bevölkerung schon geimpft war, während man in Österreich noch auf einen Impftermin wartete“, spekuliert Botschafterin Liko.

Mittlerweile haben vier Millionen Israelis die dritte Impfung erhalten. Die Impfrate insgesamt ist allerdings nicht höher als in Österreich - nämlich knapp über 60 Prozent. „Auch Israel hat noch keinen Weg gefunden, die Impfrate auf über 70 Prozent zu steigern“, erzählt Botschafterin Liko.

Österreich ist „orange“

Ob Österreicher weiterhin nach Israel einreisen dürfen, ist mehr als ungewiss - denn Österreich wird bereits als „orange“ eingestuft. Ermittelt wird der Wert nach einem eigenen Modell: Touristen war es bis jetzt verboten, nach Israel einzureisen, aber Israelis durften sehr wohl auf Urlaub ins Ausland reisen. Anhand der Infektionen der Heimkehrer erfolgt die Einstufung der Länder.