Gläubige sollen von neuem Islamgesetz nichts merken

In zahlreichen muslimischen Vereinen, die kleine Moscheen betreiben, macht sich Hoffnung breit. Nachdem das Integrationsministerium am Montag via KURIER versicherte, das neue Islamgesetz schreibe nicht – wie von vielen befürchtet – die Neugründung als Kultusgemeinde mit mindestens 300 Mitgliedern vor, um ein Gotteshaus (weiter-)betreiben zu können, ist die Erleichterung groß.

Überhaupt bei jenen Vereinen, die sich bereits zu einer anerkannten Glaubensgemeinschaft bekennen – das sind etwa 250 von 500 bundesweit erfassten. Für sie ändere sich in der religiösen Praxis gar nichts – unabhängig von der Anzahl ihrer Mitglieder, hieß es am Sonntag aus dem Büro vom Integrationsminister Sebastian Kurz.

Bei der Initiative muslimischer ÖsterreicherInnen bleibt man dennoch skeptisch: "Wenn es so ist, nehme ich es freudig zur Kenntnis", sagt Sprecher Omar Al-Rawi. Im Entwurf zum neuen Islamgesetz fehlt dem Stadtentwicklungssprecher der Wiener SPÖ aber eine entsprechend eindeutige Formulierung. "Das muss präzisiert werden."