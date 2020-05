Muslime fürchten um Kleinmoscheen

Viele Muslime in Österreich sind besorgt. Ein Passus im Entwurf für das neue Islamgesetz befasst sich nämlich mit der Gründung sogenannter Kultusgemeinden. Wer eine solche gründen will, braucht mindestens 300 Mitglieder. Eine Hürde, die kleine Vereine vor Probleme stellen würde: Müssten sie sich – wie vielerorts befürchtet – neu konstituieren, wären allein in Wien bis zu 35 „ Grätzelmoscheen“ weit von der Mindestanforderung entfernt. Von Gotteshäusern in ländlichen Gegenden ganz zu schweigen.

Im Integrationsministerium beruhigt man umgehend: Für Vereine, die sich zur Islamischen Glaubensgemeinschaft ( IGGiÖ) bekennen, ändere sich gar nichts.

Bei der „Arabisch-österreichischen Kulturvereinigung“ ist man zurzeit jedenfalls verunsichert. Der Verein betreibt eine kleine Moschee im Jean-Jaures-Hof in Favoriten, versteht sich in erster Linie aber als sozialer und kultureller Treffpunkt für die Muslime aus der näheren Umgebung. Eine klassische Grätzelmoschee – finanziert aus privaten Spenden. Im Normalfall kommen 60 bis 70 Leute, wenn Imam Hosni Hasan – der studierte Theologe und Architekt arbeitet in Wien mangels Alternativen als Taxifahrer – ehrenamtlich das Gebet leitet. Eingetragene Mitglieder hat der Verein aber nur sechs. Wie viele andere Muslime befürchten die Gläubigen auch hier, dass sich kleine religiös tätige Vereine (mit weniger als 300 Mitgliedern) neu konstituieren müssen – oder eben gezwungen sind, ihre Statuten zu ändern.

„Das läuft darauf hinaus, dass man sich offiziell als Sport- oder Kulturverein bezeichnet – und inoffiziell wird gebetet“, meint Omar Al-Rawi von der Initiative der muslimischen ÖsterreicherInnen. Der Stadtentwicklungssprecher der Wiener SPÖ befürchtet das Aus für etliche Kleinmoscheen und merkt daher an: „Wir sprechen von Wien immer als der ,Stadt der kurzen Wege‘. Grätzelmoscheen gehören zur Nahversorgung der Menschen. Warum sollen sie längere Anfahrtswege in Kauf nehmen? Zumal sich sofort Widerstand regt, wenn irgendwo eine größere Moschee geplant ist.“

Von 300 Mitgliedern ist man auch in Wiens einziger afrikanischer Moschee – der Ar-Rasheed-Moschee in der Brigittenau – weit entfernt. „Maximal 80 Leute kommen zum Beten“, schätzt Schriftführer Olayigbade Abass.