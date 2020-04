Irmgard Griss: "Corona spaltet die Gesellschaft “

Warum?

Für unsere Freiheit ist ganz entscheidend, dass wir in Sicherheit leben. Persönliche Freiheit wird als Freiheit und Sicherheit definiert. Die Sicherheit wird durch das Recht gewährleistet. Für unser sicheres Zusammenleben ist eine Rechtsordnung, die klar und verständlich ist und auch eingehalten wird, wichtig. An der Klarheit und Verständlichkeit hat es bei verschiedenen Vorschriften gefehlt. Denken Sie an die ersten Fälle, wo Polizisten Menschen abgemahnt haben, weil sie auf einer Parkbank gesessen sind. Oder dass Eltern mit ihren Kindern spazieren gingen und die Eltern abgemahnt wurden, dass die Kinder schneller gehen sollen und nicht stehen bleiben dürfen, um sich die Gegend anzuschauen. Das verleitet zur Willkür, weil niemand genau wusste, was ist jetzt verboten und was nicht: Ist es verboten, wenn jemand zu mir in die Wohnung kommt oder nicht?

Und ist es das?

Das kann natürlich nicht verboten werden. Diese Unklarheit hat mich sehr gestört. Wer macht bei uns die Vorschriften? Das macht die Regierung. Was die Regierung verkündet, gilt. Es wird per Dekret regiert. Das Parlament spielt eine Nebenrolle. Das ist für eine Demokratie nicht gut. Jetzt muss man zugestehen, dass in einer Notsituation schnell Entscheidungen getroffen werden. Da kann man nicht eine sechswöchige Begutachtungsphase machen. Aber man kann Gesetze so formulieren, dass sie verstanden werden können und durch die Verfassung gedeckt sind. Dafür könnte man den Verfassungsdienst einschalten.