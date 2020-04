Virologe Drosten warnt vor zweiter Welle im Winter

„Es kommt viel Unsicherheit auf uns zu in den nächsten Wochen“, so skizziert Deutschlands derzeit bekanntester Virologe, Christian Drosten, die Entwicklung in der Corona-Krise nach den ersten Lockerungen. Im ZIB2-Interview warnt der Experte von der Berliner Charité-Klinik davor, die Pandemie quasi schon als erledigt zu betrachten: „Wir stehen mitten in einer Entwicklung, wenn nicht gar am Anfang.“