Investitionen sollen neue Arbeitsplätze bringen

Faymann stellte sich gestern hinter Juncker, der jetzt wegen steuerschonender Praktiken für Konzerne in Luxemburg kritisiert wird. Der Bundeskanzler betonte aber gleichzeitig, dass der Kampf gegen Steuerhinterziehung, Steuerbetrug und Steuerumgehung in der EU "höchste Priorität" hat. "In der EU muss es eine faire Besteuerung geben."