Immer mehr Flüchtlinge besuchen Deutschkurse, besonders in Wien

Der Bedarf an Integrationsdeutschkursen ist vor dem Hintergrund der nach wie vor steigenden Anerkennungen von Asyl und subsidiärem Schutz anhaltend hoch. Von Jänner bis inklusive Oktober 2024 wurden bisher bereits rund 58.000 Deutschkursplätze in ganz Österreich in Anspruch genommen, teilte der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) der APA mit. Das entspricht einem Anstieg um rund drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

61 Prozent der vom ÖIF, einem Fonds der Republik Österreich, geförderten Deutschkursplätze wurden in Wien, der Rest in den weiteren Bundesländern in Anspruch genommen. Gemäß Integrationsgesetz stellt der ÖIF Deutschkurse für Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte und ukrainische Vertriebene zur Verfügung. Zudem werden subsidiär auch Deutschkurse für Asylwerber mit hoher Anerkennungswahrscheinlichkeit unterstützt. Im Vorjahr förderte der ÖIF 66.000 Kursplätze. Für heuer geht man dort davon aus, dass dieser Wert zum dritten Mal in Folge übertroffen wird.