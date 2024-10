Integration: 32 Mio. Euro für Projekte, bei Verstoß gegen "Werte" drohen Strafen

Insgesamt 66 Integrationsprojekte können in den Jahren 2025 und 2026 unterstützt werden, an die ausgewählten Initiativen werden 32 Millionen Euro ausgeschüttet, wie das Integrationsministerium am Sonntag bekanntgab. Davon stammen 24 Millionen aus Mitteln der EU, 8 aus nationalen Töpfen. Ausgewählt wurden Projekte in allen Bundesländern.

Der Fokus lag laut Aussendung auf Maßnahmen gegen Radikalisierung und Segregation sowie auf einer raschen Integration von Zugewanderten in den Arbeitsmarkt durch entsprechende Vorbereitungsmaßnahmen.