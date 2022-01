Innenpolitischer Ausblick: Die Unsicherheiten bleiben auch 2022

Die Grünen wollen keine Neuwahlen. Zu viele Elemente ihrer Prestigeprojekte bestehen nur auf dem Papier und müssen erst Realität werden. Allen voran der Klimabonus, den Ministerin Gewessler höchstselbst ab Mitte des Jahres an jeden Bewohner des Landes überweisen will – in welcher Form, darüber wird noch getüftelt.

Auch die ÖVP will nicht wählen gehen. Der Aufprall in Folge ihrer Skandale wäre zu hart. Und überhaupt müsste die ÖVP damit rechnen, so wie ihre deutsche Schwesterpartei in der Opposition zu landen. Oder als Juniorpartner das Kanzleramt und einflussreiche Ministerien abgeben zu müssen.

Und dennoch: Obwohl die Koalitionsparteien durchhalten wollen, sind Neuwahlen nicht ganz auszuschließen.