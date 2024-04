Warum der Innenminister keinen THC-Grenzwert im Straßenverkehr will

Am Dienstag wurde bekannt, dass das ÖVP geführte Innenministerium einem Vorschlag des grünen Verkehrsministeriums auf einen THC-Grenzwert von 3,5 Nanogramm pro Milliliter Blut nicht folgen werden, es wird also keinen THC-Grenzwert geben.

"Es kann keine Grenzwerte für Suchtmittel geben, die per Gesetz verboten sind“, sagt Innenminister Gerhard Karner.

Weltweit ändert sich allerdings das Verhältnis und der Umgang mit der psychoaktiven Hanfpflanze: Zuletzt hat Deutschland Cannabis-Konsum teillegalisiert und ist auf der Suche nach einem THC-Grenzwert für Autofahrer. Das haben viele andere EU-Staaten bereits gesetzlich implementiert: In Portugal gilt der Grenzwert von maximal 6 Nanogramm, in den Niederlanden sind es 5 Nanogramm, in Polen und Tschechien sind es 4 Nanogramm, in der Schweiz 3, in Dänemark, Frankreich, Griechenland, Irland und Finnland sind es 2 Nanogramm.

Keinen Grenzwert haben die meisten osteuropäischen Staaten, als auch Italien und eben Österreich. Bei uns gelten die Kriterien der Straßenverkehrsordnung, heißt es seitens der Polizei, "wonach ein Fahrzeug nur lenken darf, wer aufgrund der körperlichen und geistigen Verfassung ein Fahrzeug beherrschen und die geltenden Rechtsvorschriften befolgen kann“. Aus polizeilicher Sicht laute daher der Appell, keinesfalls ein Fahrzeug zu lenken, wer berauschende Mittel zu sich genommen hat (Alkohol, Drogen, Medikamente) oder wer auch nur den Verdacht hat, berauscht zu sein (z.B. Restalkohol, Drogenkonsum vor gewisser Zeit, gewisse beeinträchtigende Medikamente).

Berauscht zu fahren ist nie ein Kavaliersdelikt, auch nicht bei Cannabiskonsum, hieß es aus dem Ressort von Innenminister Karner.